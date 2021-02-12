В пятницу, 12 февраля, балканский циклон «Волькер» накрыл Брянск мощным снегопадом и метелью. Его синоптики окрестили «снежным Армагеддоном». Местные спецслужбы хоть и готовились к непогоде заранее, но происшествий не миновали. Ключевым стало обрушение крыши в Ледовом дворце «Пересвет» в Бежицком районе.Сообщение о ЧП в здании №48 на улице Кромской поступило дежурному МЧС в десять часов утра.- Проседание купольной крыши произошло из-за скопления снежной массы, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Из здания эвакуировали 15 детей и 15 взрослых. Никто не пострадал.По факту обрушения крыши прокуратура инициировала собственную проверку. Для этого на объект выезжали зампрокурора области Руслан Коберник и прокурор Бежицкого района Юрий Шестаков.- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований технических норм и правил при эксплуатации здания, - подчеркивали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - А также деятельности органов, осуществляющих контрольные функции в этой сфере.Из-за метели в областном центре в настоящем снежном плену оказалось множество автомобилей. Подобными сообщениями с самого утра пестрели соцсети. Автомобилисты не могли выехать со дворов.При этом многие управляющие компании города «проспали» снегопад и вовремя не расчистили закрепленную территорию. В первой половине дня на объекты выезжала специальная комиссия. Недобросовестные УК оштрафовали.Коммунальные службы в городе стали готовиться к непогоде заранее. В итоге к масштабной уборке дорожники привлекли не только собственную технику, но и стороннюю. Для этого с организациями заключали договора.На дороги Брянска снегоуборочные машины вышли в час ночи. Их суммарное число превышало 80. Утром к расчистке тротуаров и остановок подтянулась ручная сила - почти 300 человек.Из-за снегопада изменилось расписание автобусов в Брянске. Об этом горожан предупредила горадминистрация. Это связали со сложной дорожной обстановкой: гололедицей, снежными заносами и ДТП.Из-за сильного снегопада на границе с Украиной в пункте пропуска Новые Юрковичи скопилась очередь из сотни грузовиков. Движение машин через пункт пропуска Сеньковка со стороны соседней страны прекратили еще около девяти часов вечера 11 февраля.- Перед автомобильным пунктом пропуска Троебортное в Севском районе в очереди находится порядка 80 грузовых автомобилей, - уточняли в пресс-службе Брянской таможни утром 12-го. - Также наблюдается скопление автомобилей в нейтральной зоне между пунктами пропуска.А вот международный аэропорт «Брянск» в непогоду работал в штатном режиме. В 9.50 там успешно приземлился самолет, летевший из Краснодара. А в 10.30 этот же лайнер по расписанию отправился в Сочи.- Взлетно-посадочная полоса оперативно расчищается от снега и обрабатывается противогололедным составом, - рассказывали в областном правительстве. - Благодаря слаженной работе всех служб аэропорта пассажирам обеспечены максимально комфортные и безопасные условия.Еще одно событие, связанное с непогодой - перенос «Лыжни России». Гонка состоится не 13 февраля, как планировалось, а 27-го. Кстати, аналогичные переносы состоялись еще в четырех регионах страны - Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Хакасии. Но только из-за сильных морозов.Аномально холодную погоду синоптики пообещали и брянцам. В регионе с 13 по 18 февраля температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7-10 градусов.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».