В Брянской области "Лыжню России" из-за снегопада перенесли на 27 февраля

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области "Лыжню России" перенесли из-за снегопада перенесли на 27 февраля. Всероссийская гонка должна была пройти в ближайшую субботу, 13 февраля.

В четырех регионах России, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Хакасия, соревнования также перенесли. Но только из-за сильных морозов.

- В настоящее время в Брянской области принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий снегопада, чтобы обеспечить безопасность и комфортное передвижение жителей и автотранспорта, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

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