В Брянске в Ледовом дворце "Пересвет" из-за снега обрушилась крыша

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Бежицком районе Брянска в Ледовом дворце из-за снега обрушилась крыша. Сообщение о проседании крыши у здания №48 на улице Кромской поступило дежурному МЧС в десять часов утра в пятницу, 12 февраля.

Фото: vk.com.

- Проседание купольной крыши произошло из-за скопления снежной массы, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Из здания эвакуировали 15 детей и 15 взрослых.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Во время ЧП, к счастью, никто не пострадал. На месте еще работают спасатели. Всего на улицу Кромскую приезжали 37 человек и 10 единиц техники.

Пользователи сообщают, что крыша дворца уже проседала и раньше, но не так сильно.

Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

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