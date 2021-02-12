В Брянске из-за снегопада изменилось расписание автобусов. Утром 12 февраля об этом предупредили в городском автотранспортном предприятии. Это связано со сложной дорожной обстановкой: гололедица, снежные заносы и ДТП.

Актуальную информацию о движении общественного транспорта можно получить с помощью сервиса "Умный транспорт".

Горожане жалуются, что не могли с утра дождаться транспорта.

Из-за снегопада на границе в Брянской области образовалась очередь из 100 фур. Зато брянский аэропорт, несмотря на непогоду, работает в штатном режиме.

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