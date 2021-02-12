В Брянске во время снегопада аэропорт функционирует в штатном режиме

Фото: правительство Брянской области.

Международный аэропорт "Брянск" во время снегопада 12 февраля функционирует в штатном режиме, несмотря на сложные метеорологические условия. В 9.50 успешно приземлился авиарейс из Краснодара. В 10.30 тот же самолет отправился в Сочи по расписанию.

- Взлетно-посадочная полоса оперативно расчищается от снега и обрабатывается противогололедным составом, - говорят в областном правительстве. - Благодаря слаженной работе всех служб аэропорта пассажирам обеспечены максимально комфортные и безопасные условия.

Всего в пятницу аэропорт должен принять и отправить пять рейсов.

Дорожники с утра принялись расчищать дорогу от объездной до аэропорта. На месте работают две комбинированные дорожные машины, сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области. Водителей просят по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным.

Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

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