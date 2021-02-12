В Брянской области на границе с Украиной скопилась пробка из 100 грузовиков

Фото: пресс-служба Брянской таможни.

В Брянской области на границе с Украиной скопилась очередь из больше 100 грузовиков. В девять часов вечера в четверг, 11 февраля, через пункт пропуска Сеньковка со стороны соседней страны было прекращено движение всех категорий машин из-за снегопада. Поэтому пробка образовалась со стороны пункта пропуска Новые Юрковичи в Климовском районе.

- Перед автомобильным пунктом пропуска Троебортное в Севком районе в очереди находится порядка 80 грузовых автомобилей, - говорят в пресс-службе Брянской таможни. - Также наблюдается скопление автомобилей в нейтральной зоне между пунктами пропуска.

Брянские таможенники просят воздержаться от поездки до улучшения погодной обстановки.

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