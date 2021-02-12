Спецслужбы вывели на расчистку улиц Брянска 80 машин

Больше 80 спецмашин и три сотни человек вышли на расчистку улиц Брянска в нелетную пятницу, 12 февраля. К работам коммунальщики приступили в час ночи. О проводимой работе в метель отчитались в пресс-службе горадминистрации.

Из опубликованного отчета следует, что к непогоде в городском дорожном управлении готовились заранее. Накануне даже заключили договора со сторонними организациями на аренду дополнительной спецтехники.

Так, в снежную пятницу 21 машину вывели на дороги Бежицы, по 16 - Фокинского и Володарского районов, остальные - Советского.

Тем не менее, автомобилисты и пешеходы продолжают жаловаться на нечищеные улицы, тротуары и остановки. Подобными сообщениями пестрят социальные сети и популярные паблики.

Напомним, 12 февраля балканский циклон «Волькер» накрыл Брянск мощным снегопадом и метелью. Синоптики уже окрестили его снежным Армагеддоном».

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