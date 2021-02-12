Тысячи автомобилей попали в снежный плен в Брянске 12 февраля

Из-за снегопада 12 февраля в Брянске застряло множество машин. Фото: Марина АНТОНОВА

Тысячи автомобилей попали в настоящий снежный плен в Брянске из-за непогоды в пятницу, 12 февраля. Подобными сообщениями с самого утра пестрят социальные сети. Наблюдали последствия снегопада и корреспонденты «Комсомолки».

Во всех районах города жители сами расчищают снег, чтобы выехать на основные дороги на своих автомобилях. Аналогичную работу, согласно отчетам, ведут и коммунальные службы. Но сил явно недостаточно.

Автомобилисты жалуются в социальных сетях на многочленные злоключения. Они либо не могут выехать, либо застряли в пути, либо угодили в ДТП.

Вот что пишут жители переулка Пилотов в своей сетевой группе:

«На перекрестке уже мини-затор. Дворники остервенело скрежещут лопатами. Продавщица вот только что по колено в снегу пробралась к магазину. На остановке маленькая толпа».

«Уже второй час наблюдаю в окно, как с идиотическим упорством наши отважные автомобилисты один за другим пытаются въехать на горочку от 10-го дома вверх.

Едва один сопровождаемый криками таких же «соседей» всползает или разворачивается ехать другим путем, как тут же является следующий. Шум во дворе, звук пробуксовки, крики-вопли. Развлекуха!» (Татьяна Колчева).

Любопытную картину около девяти часов утра наблюдал корреспондент «Комсомольской правды» в Брянске» на улице Советской. Там «Нива» на лебедке тянула легковую иномарку.

Еще, как минимум, две легковушки застряли в районе проспекта Московского около восьми часов утра – к примеру, в окрестностях остановки «Западная». В это же время на центральной магистрали Фокинского района наш сотрудник наблюдал две так называемые ДТП-«железки». То есть без пострадавших, но с повреждением самих машин.

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