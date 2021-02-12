В Брянской области прогнозируют аномально холодную погоду

По возможности лучше на улицу не выходить. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области с 13 по 18 февраля прогнозируют аномально холодную погоду. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7-10 градусов, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Из-за такой погоды возрастает вероятность пожаров в домах, нарушения в работе теплосетей и электросетей, случаев переохлаждения, увеличение сроков аварийно-восстановительных работ.

Спасатели просят жителей Брянской области соблюдать правила пожарной безопасности при использовании печного, газового и электрического обогревательного оборудования. Не обогревать помещения самодельными устройствами. Не оставлять детей без присмотра с включенными приборами.

На улицу нужно теплее одеваться. Без надобности на нее не выходить. Лучше не находиться на свежем воздухе в нетрезвом состоянии.

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