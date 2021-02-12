Брянские управляющие компании накажут за то, что "проспали" снегопад. Специалисты районных отделов ЖКХ в пятницу, 12 февраля, вышли в рейды. Они проверят работу коммунальщиков во дворах многоквартиных домов. На недобросовестные УК составят административные протоколы.

Накануне снегопада райадминистрации и комитет по ЖКХ мэрии Брянска предупредили управляющие компании о надвигающейся непогоде. Они напомнили, что сотрудники должны вовремя выйти на уборку улиц от снега.

- Некоторые УК и ТСЖ своевременно приступили к расчистке снега, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - Но, к сожалению, не все обслуживающие организации добросовестно исполняют свои обязанности.

Кстати, многие автомобилисты попали в плен из-за снегопада. Машины застревали в нечищенных дворах. Водителям приходилось расчищать себе дорогу самостоятельно, а еще - помогать выехать другим.

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