Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянске прокуратура проводит проверку по факту обрушения крыши ледового дворца "Пересвет" в Бежицком районе. На место происшествия выехали заместитель прокурора области Руслан Коберник и прокурор Бежицкого района Юрий Шестаков.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований технических норм и правил при эксплуатации здания, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - А также деятельности органов, осуществляющих контрольные функции в этой сфере.

Напомним, ЧП случилось утром в пятницу, 13 февраля. Крыша спортивного сооружения обрушилась под тяжестью снега. Из здания эвакуировали 30 человек, из них 15 детей. К счастью, никто не пострадал.

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