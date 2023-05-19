Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Стали известны имена всех девяти летчиков, погибших в авиакатастрофе 13 мая на Брянщине. Стали известны оставшиеся шесть имен погибших пилотов. При крушении двух вертолетов Ми-8 и двух истребителей Су-34 и Су-35 погибли Андрей Подвигин, Сергей Игнатов, Сергей Таран, Виктор Хожайнов, Денис Якимов и Михаил Чупраков.

Еще раньше сообщали о гибели Дмитрия Осипова, Сергея Чигилейчика, Максима Савченко.

Напомним в минувшую субботу, 13 мая, в небе над Брянской областью разбились два вертолета и два истребителя.

Накануне в Стародубском районе на месте падения Су-34 установили памятный крест. Минутой молчания память погибших пилотов почтили местные жители, и родители одного из погибших летчиков.