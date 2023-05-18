На Брянщине установили крест на месте крушения самолета СУ-34

Фото: "Стародубский вестник32".

На Брянщине, в Стародубском округе, установили крест на месте крушения самолета СУ-34. На памятном знаке – табличка с надписью: «Летчикам Су-34, погибшим при выполнении боевого задания 13.05.2023г.». К нему возложили цветы. Об этом сообщает издание «Стародубский вестник 32».

Напомним, в Стародубском районе продолжают искать тело пилота разбившегося самолета СУ-34.

Уже известны имена трех погибших летчиков в авиакатастрофе на Брянщине 13 мая. Это 32-летний Максим Савченко , лейтенант Сергей Чигилейчик и выпускник школы №10 города Вязьмы Дмитрий Осипов.

В день авиакатастрофы, 13 мая, жители города Клинцы создали стихийный мемориал в память о погибших летчиках.