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В Брянской области ищут пилота разбившегося самолета СУ-34. Жителей Стародубского района просят помочь в поисках тела второго погибшего пилота экипажа. Объявление опубликовала администрация Стародубского округа

Для этого к людям обратились с просьбой выделить лодки и болотные сапоги. Предполагают, что тело летчика может находиться в болотистой местности. Сбор людей организовали утром 16 мая.

Напомним, в Брянской области 13 мая потерпели крушение вертолет МИ-8 и самолет СУ-34. Также стало известно имя одного погибшего пилота вертолета МИ-8. Это 32-летний уроженец Краснодара – старший бортовой техник-инструктор Максим Савченко.