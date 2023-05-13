В Брянской области потерпел крушение вертолет

Фото: скриншот видео "Подслушано Брянск".
В Брянской области 13 мая потерпел крушение вертолет. Он загорелся и упал в городе Клинцы. По предварительным данным, причиной происшествия стало возгорание двигателя. Об этом сообщают экстренные службы.
Сейчас устанавливают принадлежность вертолета. Уточняют информацию о пострадавших.
На месте крушения вертолета работают оперативные службы. Обстоятельства падения устанавливают.
Падение вертолета местные жители активно обсуждают в социальных сетях. Они активно публикуют видео с места происшествия. Появились кадры горящего лесного массива. На видео видны огонь и клубы черного дыма, разбросаны обломки вертолета. На одном из них очевидцы увидели красную звезду. В соцсетях сообщают, что осколки вертолета попали в 51-летнюю женщину, которая шла по улице. Она получила ожоги. Врачи оказывают ей помощь.
- Она шла по улице в районе Солодовки и в нее попали части упавшего вертолета, - пишут в соцсети.
Официальной информации о причине крушения вертолета и пострадавших пока нет.