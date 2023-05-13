В Брянской области упал СУ-34

Фото: из архива, Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Брянской области 13 мая упал СУ-34. Истребитель потерпел крушение недалеко т украинской границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Судьбу находившихся на борту людей устанавливают. Обстоятельства катастрофы выясняют.

Напомним, в субботу, 13 мая, в городе Клинцы разбился и загорелся вертолет МИ-8. Погибли два члена экипажа.

После его падения пострадала женщина. Она находится в больнице. Врачи оказывают пострадавшей необходимую медицинскую помощь.