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Происшествия13 мая 2023 12:42

В Брянской области при крушении вертолета пострадала женщина

Ей оказывают медицинскую помощь
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: скриншот видео, соцсети.

Фото: скриншот видео, соцсети.

В Брянской области при крушении вертолета пострадала женщина. Сейчас в районной больнице врачи ей оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- Повреждено пять домовладений, комиссия по оценке ущерба приступила к работе, - рассказал глава брянского региона. - На месте работают оперативные службы.

Напомним, 13 мая в брянских Клинцах рухнул вертолет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают.

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