Фото: скриншот видео, соцсети.

В Брянской области при крушении вертолета пострадала женщина. Сейчас в районной больнице врачи ей оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- Повреждено пять домовладений, комиссия по оценке ущерба приступила к работе, - рассказал глава брянского региона. - На месте работают оперативные службы.

Напомним, 13 мая в брянских Клинцах рухнул вертолет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают.