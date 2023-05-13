Фото: "Клинцы.инфо".

В брянских Клинцах жители возлагают цветы в память о погибших летчиках. Они создали стихийный мемориал, вокруг которого зажигают свечи и приносят цветы. Об этом сообщает издание «Клины.инфо».

Фото: "Клинцы.инфо".

Напомним, в субботу, 13 мая, в Клинцах потерпел крушение вертолет МИ-8. Погибли два члена экипажа. После падения вертолета пострадала женщина.

В этот же день недалеко от украинской границы упал СУ-34.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.