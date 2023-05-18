Фото: Вязьма-Брянская школа, vk.com.

Стало известно имя второго пилота, погибшего при крушении вертолета Ми-8 на Брянщине 13 мая. Это лейтенант Сергей Чигилейчик. О его гибели рассказали учителя Вязьма-Брянской школы Смоленской области.

В 2017 году Сергей закончил это образовательное учреждение. Парень воспитывался в педагогической семье. Его мама по образованию филолог.

В память о герое в школе провели траурную линейку.

Информации из официальных источников о погибших до сих пор не поступила.

Напомним, еще раньше, также в соцсети ВКонтатке, сообщили имя члена экипажа разбившегося вертолета Ми-8 32-летнего Максима Савченко.

А в Стародубском районе ищут тело пилота разбившегося самолета СУ-34. На месте крушения судна установили траурный крест.