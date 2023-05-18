Фото: средняя школа №10 в городе Вязьма, vk.com.

Стало известно имя третьего пилота, погибшего в авиакатастрофе на Брянщине. Это выпускник школы №10 города Вязьмы Дмитрий Осипов. Имя пилота назвали в соцсети ВКонтатке на странице образовательного учреждения.

Дмитрий Осипов окончил среднюю школу №10 в городе Вязьма в 2015 году.

- Не стало нашего Мити, весельчака и балагура, обаятельного парня, который всегда и во всем был одним из лучших: в учебе и спорте, спектаклях театрального коллектива "Одноклассники" и в Школе лидеров, - написали педагоги в память о летчике. - Ушел в Вечность надежный товарищ, защитник, воин.

Напомним, также стали известны имена двух членов экипажа разбившегося вертолета Ми-8. 32-летнего Максима Савченко и лейтенанта Сергея Чигилейчика. О них также рассказали в соцсети ВКонтакте.

А в Стародубском районе ищут тело пилота разбившегося самолета СУ-34. На месте крушения судна установили траурный крест.