«Увидел дырку в куртке, а потом кровь пошла»: спасший девочек от диверсантов брянский мальчик рассказал, как получил ранение и выжил

Фото: скриншот видео.

10-летний Федор – маленький герой из Брянской области, спасший двух девчонок и получивший ранение – сейчас лежит в больнице. Его кровать окружена медицинским оборудованием, но жизни мальчика уже ничего не угрожает. Он идет на поправку и вспоминает, как укрывал других детей от обстрела украинских диверсантов.

До недавнего времени в палату к Федору заходили только врачи и близкие. А недавно мальчику разрешили пообщаться с журналистами. В эфире канала «России 24» он рассказал о том, как получил ранение. Школьник отлично помнит, что начали обстреливать машину, убили водителя. Тут мелькнула мысль – бежать всем в лес. Так детям удалось выйти в безопасное место и поймать попутку. Добрые люди уже отвезли к родителям.

- Начали стрелять по машине. Я понял, что на месте лучше не сидеть. Мы вышли через лес в другое село. Когда мы забежали за дома, я начал снимать куртку. Вижу, у меня в куртке дырка и кровь пошла, я так понял, что это пуля, - неспешно говорит маленький герой.

Пулю вытащили уже врачи. Теперь главное для Федора – восстановиться. Медики дают хороший прогноз. По словам главного врача ГБУЗ «Брянская областная детская больница» Виктора Алексы, послеоперационный период протекает спокойно. Уже на второй день Федя может есть и пить.

За проявленное мужество и отвагу мальчика представят к награде.Состояние мальчика врачи называют тяжелым, но соответствующим норме второго послеоперационного дня.

Фото: Александр БОГОМАЗ, vk.com.

Во время нападения диверсантов Федор проявил отвагу и здравомыслие: несмотря на полученное пулевое ранение, мальчик вывел из машины, попавшей под обстрел, двух девочек, с которыми ехал в школу, и спрятал в лесу. Федора планируют представить к награде.

Свой подарок готов сделать и губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он заявил, что на свои личные средства приобретет новый дом для семьи Федора.

- Не просто куплю, а куплю вам дом, и сделаем вам ремонт хороший, — заявил глава региона маме мальчика.

Известно, что дом, в котором проживает семья страдал от пожара и не совсем пригоден для проживания.

10-летний житель Брянщины - Герой

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, 10-летний житель Брянской области награжден ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

Пока парнишка восстанавливается, в стране восхищаются его геройским поступком и заботой о других. О подвиге мужественного мальчика пишут стихи жители Брянской области. Одно из них написала Ирина Трусова. Это стихотворение проникновенно прочел известный российский актер Евгений Князев.

Вечером на башне брянского телецентра зажгли специальную подсветку "Федор, ты - наш герой". Фото: скриншот видео "ЧП и ДТП Брянск", vk.com.

Местные жители расклеивают листовки, с надписью "Федор - наш герой", где изображен мальчик держащий за руки маленьких девочек. Вечером на башне брянского телецентра зажгли специальную подсветку "Федор, ты - наш герой": в честь смелого мальчика из маленького поселка.

Фото: скриншот видео "Россия 24".

Жители России запустили флешмоб в поддержку 10-летнего Федора, который спас двух девочек от украинских диверсантов, а сам получил ранение. Во флешмобе уже приняли участие сотрудники Росгвардии, полицейские, военные.

Также сейчас в интернете идет флешмоб ФедяПоправляйся: школьники и взрослые пишут этот хештег на апельсинках, которые часто приносят пациентам в больницу, и выкладывают в соцсети.

В поддержку Федора в интернете запустили флешмоб. Фото: МБОУ Климовская СОШ №2.

Брянский губернатор пообещал купить семье юного героя дом

Губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал купить новый дом для многодетной семьи мальчика Федора, который совершил геройский поступок во время нападения украинских террористов и был ранен.

Глава региона о помощи семье мальчика сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

- Купим вам дом и сделаем там ремонт хороший», – обращается к матери Федора губернатор.

По словам женщины, семья проживала в доме без удобств. Также сообщалось, что мальчик воспитывается в многодетной семье. Двое его старших братьев находятся на передовой среди участников СВО. Еще один брат учится в Брянске. Старшая сестра уже живет самостоятельно, а младшей всего год.

Напомним, в Брянской области в четверг, 2 марта, в село Любечане Климовского района со стороны Украины проникла ДРГ. Диверсанты обстреляли движущийся автомобиль «Нива». Его водитель погиб. Ранение получил ребенок-пассажир. 10-летнего мальчика доставили в Брянск в областную больницу.

Также от нападения диверсантов погиб и 57-летний мужчина.

Президент России Владимир Путин назвал нападение в Климовском районе на гражданскую машину, где ехали дети, террористическим актом.

- Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам, - сказал президент. - Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, – «Нива» обыкновенная. Открыли огонь по ним.

В ФСБ сообщали, что вылазка украинских националистов была пресечена, их выдавили на территорию Украины и нанесли по ним артиллерийский удар.

- В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и силами министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов, - говорится в сообщении ФСБ России.

Следственный комитет России завел уголовные дела по факту нападения диверсионной группы в Брянской области утром 2 марта.

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