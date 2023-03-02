ДРГ ликвидировали.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Брянской области украинские диверсанты обстреляли движущийся автомобиль. Погиб один местный житель, водитель. Десятилетний ребенок получил травмы, написал губернатор Александр Богомаз. Мальчика доставили вБрянскую областную больницу, ему оказывают необходимую помощь.
- Его жизни ничего не угрожает, - добавил глава региона.
Диверсионно-разведывательная группа проникла в четверг, 2 марта, в Климовский район. ЧП случилось в селе Любечане. Диверсантов ликвидировали российские военнослужащие.
В тот же день Климовский район подвергся атаке беспилотника ВСУ. Загорелся жилой дом в селе Сушаны. На месте сейчас работают оперативные службы.
- В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и силами министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов, - говорится в сообщении ФСБ России.
Утром в четверг от минометного обстрела в приграничном селе Ломаковка Стародубского района оказались повреждены два жилых дома. Из жителей никто не пострадал.