СКР завел уголовные дела после атаки диверсантов в Брянской области

Следственный комитет России завел уголовные дела по факту нападения диверсионной группы в Брянской области. Утром 2 марта атаки подверглись села Любечане и Сушаны в Климовском районе.

Следователи работают на месте происшествия, собирают и фиксируют доказательства совершения преступлений представителями украинских вооруженных формирований в отношении гражданского населения и правоохранителей.

- Уголовные дела возбуждены по фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества, - говорят в пресс-службе СК России.

В резутате атаки террористов погибли два местных жителя в селе Любечане. 10-летний мальчик получил огнестрельное ранение. Сейчас он идет на поправку. В Сушанах сгорел частный дом.