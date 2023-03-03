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НовостиПроисшествия3 марта 2023 14:18

СКР завел уголовные дела после атаки диверсантов в Брянской области

Следователи работают в селах Любечане и Сушаны в Климовском районе
Марина АНТОНОВА

Следственный комитет России завел уголовные дела по факту нападения диверсионной группы в Брянской области. Утром 2 марта атаки подверглись села Любечане и Сушаны в Климовском районе.

Следователи работают на месте происшествия, собирают и фиксируют доказательства совершения преступлений представителями украинских вооруженных формирований в отношении гражданского населения и правоохранителей.

- Уголовные дела возбуждены по фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества, - говорят в пресс-службе СК России.

В резутате атаки террористов погибли два местных жителя в селе Любечане. 10-летний мальчик получил огнестрельное ранение. Сейчас он идет на поправку. В Сушанах сгорел частный дом.