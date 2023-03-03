Пострадавшего при атаке диверсантов брянского мальчика перевели из реанимации в палату

Пострадавшего при атаке украинских диверсантов брянского мальчика 3 марта перевели из реанимации в палату. Накануне ему провели сложную операцию, врачи Брянской областной больницы извлекли пулю.

По словам директора департамента здравоохранения Брянской области Сергея Галаганова, оперирующий хирург имеет большой опыт, недавно он вернулся из командировки из Луганска. Операция Феди длилась четыре часа.

К Федору приехала мама. Навестил раненного мальчика и губернатор Александр Богомаз.

- Федор, несмотря на такой юный возраст, повел себя как настоящий мужчина, настоящий боец! - отметил глава региона. - Так он воспитан, и оба его старших брата сегодня защищают нашу страну, участвуя в специальной военной операции, а младший во всем берет с них пример.

Губернатор сообщил, что поддержку окажут семьям, которые пострадали от действий террористов.

- Сейчас в Климовском районе работают мои заместители, - сообщил Александр Богомаз. - Они встретятся с жителями, а также навестят семьи пострадавших и сделают все, чтобы оказать им необходимую помощь.

Губернатор пообещал и помочь семье Федора.