В Климовском районе погиб второй пострадавший от нападения диверсантов

В Брянской области погиб второй пострадавший от нападения диверсантов в селе Любечане в Климовском районе. Это 57-летний мужчина, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Напомним, диверсионная группа проникла в село утром 2 марта. После обстрела автомобиля "Нива" погиб водитель. Ранение получил ребенок-пассажир. 10-летнего мальчика доставили в Брянск в областную больницу.

Владимир Путин назвал нападение на гражданскую машину, где ехали дети, террористическим актом.

- Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам, - сказал президент. - Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, – «Нива» обыкновенная. Открыли огонь по ним.