Стихотворение, посвященное брянскому герою Федору, прочел актер Евгений Князев

Фото: скриншот видео,vk.com.

Популярный российский актер Евгений Князев прочитал стихотворение Ирины Трусовой, посвященное брянскому герою Федору. Ролик появился 3 марта. Его можно увидеть здесь.

10-летний школьник из Климовского района 2 марта спас двух девочек во время обстрела украинскими диверсантами движущегося автомобиля «Нива». ЧП случилось в селе Любечане. Диверсантов ликвидировали российские военнослужащие.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, 10-летний житель Брянской области награжден ведомственной медалью «Доблесть и отвага». Героический поступок мальчика отразился в стихотворении. Приведем его строки:

Ему всего-то десять лет,

Дневник простого третьеклашки,

Но выпал вдруг ему билет

Для тех, кто старше и в тельняшке.

Он ехал в школу, как всегда ,

Девчонки рядом, младше классом.

Но ворвалась в их жизнь война:

В них нЕлюди стреляли в касках!

Жевто-блакитный укро-рейх

Дал очередь парнишке в спину.

И хоть попала пуля "в цель",

Пацан своих в беде не кинул!

Девчонок вывел, спрятал в лес,

Потом уже поймал машину...

Фашистский желто-синий бес,

Ведь не понять тебе, вражина,

Что русским не сломать хребет,

Хоть для тебя Россия — "Рашка".

Наш пацаненок в десять лет Уже готов носить тельняшку!

Ты поправляйся, дорогой,

"Дар Божий" имя Федор значит.

И поступил ты как герой,

Не могут русские иначе!

А враг ответит и сполна

За то, что сердцем сатанеет.

И кара Божия страшна

За тех детей, что так взрослеют!