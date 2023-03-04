Стихотворение, посвященное брянскому герою Федору, прочел актер Евгений Князев

Фото: скриншот видео,vk.com.
Популярный российский актер Евгений Князев прочитал стихотворение Ирины Трусовой, посвященное брянскому герою Федору. Ролик появился 3 марта. Его можно увидеть здесь.
10-летний школьник из Климовского района 2 марта спас двух девочек во время обстрела украинскими диверсантами движущегося автомобиля «Нива». ЧП случилось в селе Любечане. Диверсантов ликвидировали российские военнослужащие.
По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, 10-летний житель Брянской области награжден ведомственной медалью «Доблесть и отвага». Героический поступок мальчика отразился в стихотворении. Приведем его строки:
Ему всего-то десять лет,
Дневник простого третьеклашки,
Но выпал вдруг ему билет
Для тех, кто старше и в тельняшке.
Он ехал в школу, как всегда ,
Девчонки рядом, младше классом.
Но ворвалась в их жизнь война:
В них нЕлюди стреляли в касках!
Жевто-блакитный укро-рейх
Дал очередь парнишке в спину.
И хоть попала пуля "в цель",
Пацан своих в беде не кинул!
Девчонок вывел, спрятал в лес,
Потом уже поймал машину...
Фашистский желто-синий бес,
Ведь не понять тебе, вражина,
Что русским не сломать хребет,
Хоть для тебя Россия — "Рашка".
Наш пацаненок в десять лет Уже готов носить тельняшку!
Ты поправляйся, дорогой,
"Дар Божий" имя Федор значит.
И поступил ты как герой,
Не могут русские иначе!
А враг ответит и сполна
За то, что сердцем сатанеет.
И кара Божия страшна
За тех детей, что так взрослеют!