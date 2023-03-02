Президент Владимир Путин назвал терактом нападение диверсантов в Брянской области

Президент России Владимир Путин назвал терактом нападение диверсантов в Брянской области 2 марта.

- Произошедшее в Брянской области — это теракт, - приводят слова президента. - Нападавшие обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети.

Главе государства оперативно докладывают о ситуации в Брянской области. Владимир Путин получает сообщения от министра обороны Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова и директора Росгвардии Виктора Золотова. Руководители ведомств информируют президента о действиях, которые предпринимают силовики по противодействию террористам. О ситуации на месте докладывает глава субъекта Александр Богомаз.

Кстати, губернатор выехал в Климовский район, который атаковали террористы.