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НовостиПроисшествия2 марта 2023 12:28

Президент Владимир Путин назвал терактом нападение диверсантов в Брянской области

В результате погиб мужчина, ранение получил 10-летний мальчик
Марина АНТОНОВА

Президент России Владимир Путин назвал терактом нападение диверсантов в Брянской области 2 марта.

- Произошедшее в Брянской области — это теракт, - приводят слова президента. - Нападавшие обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети.

Главе государства оперативно докладывают о ситуации в Брянской области. Владимир Путин получает сообщения от министра обороны Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова и директора Росгвардии Виктора Золотова. Руководители ведомств информируют президента о действиях, которые предпринимают силовики по противодействию террористам. О ситуации на месте докладывает глава субъекта Александр Богомаз.

Кстати, губернатор выехал в Климовский район, который атаковали террористы.