В брянской церкви коронавирус подхватили 17 человек

В Брянской области зафиксировали вспышку коронавируса. А ее причиной правоохранители называют семью, которая вернулась из Испании и нарушила режим самоизоляции.

Подозреваемыми оказались мать и сын из Брянска.

13 марта 73-летняя женщина и ее 43-летний сын прилетели в Москву. В аэропорте их встречал родственник, прихожанин брянской церкви «Пробуждение». Вместе 14 марта они приехали в Брянск.

15 марта брянец отправился на службу в церковь.

На следующий день, 16 марта, вступило в силу постановление, по которому всех вернувшихся из-за границы обязали соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. В этот же день семье вручили официальное предупреждение о том, что они должны были оставаться дома с 14 марта и не контактировать с другими.

По словам самих горожан, после получения официальных бумаг дом они не покидали.

Однако, как считают правоохранители, мать и сын не сообщили сотруднику центра гигиены и эпидемиологии по Брянской области о том, что проживают с родственниками и то, что те контактировали с другими людьми.

Через несколько дней горожане почувствовали себя плохо. У них поднялась температура. Пенсионерку и ее сына госпитализировали в Брянскую областную инфекционную больницу. Там им диагностировали коронавирус.

По словам полицейских, из-за халатного поведения брянцев заразились их родственники. В центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" диагноз подтвердили. Но, как оказалось, коронавирус подхватили еще прихожане, с которыми на проповеди встретился брянец. Итого, по данным на 6 апреля, «путешественники» заразили 19 человек.

По решению Бежицкого районного суда общину «Пробуждение» опечатали на 90 дней.

На мать и сына завели уголовное дело по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Теперь брянцам грозит крупный штраф или тюремный срок. Сейчас они находятся в больнице.

К слову, 73-летняя женщина готовится к выписке. У нее заболевание протекало в легкой форме. По предварительным данным, пенсионерку выпустят из больницы 8 апреля.

Расследование уголовного дела продолжается.

К слову, во время пандемии коронавируса все священнослужители призывают молиться дома. На проповеди и исповеди лучше не ходить. С духовным наставником можно связаться по телефону или по электронной почте.

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