В Брянске к выписке готовят первых двух переболевших коронавирусом
Две горожанки пошли на поправку
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В Брянске ждут выписки первые пациентки, переболевшие коронавирусом. Из больницы горожанок должны отпустить 8 апреля, сообщают "Брянские новости".
Первой пациенткой стала 34-летняя жительница Брянска, которая вернулась из ОАЭ. Второй - 73-летняя женщина, вернувшаяся из Испании.
По словам медиков, болезнь протекала у пациенток в легкой форме. Все это время они находились в областной инфекционной больнице.
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ИСТОЧНИК KP.RU