В Брянске к выписке готовят первых двух переболевших коронавирусом

6 Апр 2020 2020-04-06T17:09:17+03:00

Две горожанки пошли на поправку

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В Брянске ждут выписки первые пациентки, переболевшие коронавирусом. Из больницы горожанок должны отпустить 8 апреля, сообщают "Брянские новости".

Первой пациенткой стала 34-летняя жительница Брянска, которая вернулась из ОАЭ. Второй - 73-летняя женщина, вернувшаяся из Испании.

По словам медиков, болезнь протекала у пациенток в легкой форме. Все это время они находились в областной инфекционной больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU