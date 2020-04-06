В Брянске число заболевших коронавирусом выросло до 24

6 Апр 2020 2020-04-06T09:44:17+03:00

В понедельник диагноз подтвердили еще у пятерых человек

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В Брянске к утру понедельника, 6 апреля, диагноз "коронавирусеная инфекция" подтвердили еще у пятерых человек. Это прихожане протестанткой церкви. Туда на богослужение пришел родственник вернувшихся из Испании брянцев.

Заболевшие госпитализированы в изолированные боксы Брянской областной больницы, сообщают в оперативном штабе. Состояние пациентов удовлетворительное. В Брянской области 24 подтвержденных случая заболевания коронавирусном.

Напомним, с 6 апреля в Брянске вводятся пропуска для работающих граждан. Перемещаться по городу можно только с ними.

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ИСТОЧНИК KP.RU