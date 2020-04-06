В Брянске число заболевших коронавирусом выросло до 24
В Брянске к утру понедельника, 6 апреля, диагноз "коронавирусеная инфекция" подтвердили еще у пятерых человек. Это прихожане протестанткой церкви. Туда на богослужение пришел родственник вернувшихся из Испании брянцев.
Заболевшие госпитализированы в изолированные боксы Брянской областной больницы, сообщают в оперативном штабе. Состояние пациентов удовлетворительное. В Брянской области 24 подтвержденных случая заболевания коронавирусном.
Напомним, с 6 апреля в Брянске вводятся пропуска для работающих граждан. Перемещаться по городу можно только с ними.
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ИСТОЧНИК KP.RU