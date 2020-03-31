В Брянской области семья заразила коронавирусом четырех человек

В Брянской области на семью завели уголовное дело из-за заражения коронавирусом четырех человек. Об этом на брифинге 30 марта рассказал глава региона Александр Богомаз.

Подозреваемыми оказались мать и сын, которые вернулась из Испании.

13 марта 73-летняя женщина и ее 42-летний сын прилетели в Москву. Уже на следующий день они оказались дома в Брянске.

16 марта вступило в силу постановление, по которому всех вернувшихся из-за границы обязали соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. В этот же день брянцам вручили официальное предупреждение о том, что они должны оставаться дома и не контактировать с другими.

Однако брянцы проигнорировали это требование и не сообщили сотруднику центра гигиены и эпидемиологии по Брянской области о том, что проживают с родственниками.

Позже горожане почувствовали себя плохо. У них поднялась температура. Пенсионерку и ее сына госпитализировали в Брянскую областную инфекционную больницу. Там диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился.

По словам правоохранителей, из-за халатного поведения брянцев заразились еще четыре человека. Предварительный анализ показал у них наличие коронавируса. Пробы отправили в центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" для подтверждения диагноза.

Теперь "путешественникам" грозит штраф или тюремный срок. Сейчас они находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное, сообщает оперштаб.

Напомним, что на данный момент законодатели решают вопрос об ужесточении наказания для нарушителей режима самоизоляции.

Брянцы нарушили режим самоизоляции.Фото: телеканал "Городской"

Теперь на горожан завели уголовное дело. Фото: телеканал "Городской"

Губернатор Брянской области Александр Богомаз о первом уголовном деле из-за нарушения режима самоизоляции. .Видео: оперативный штаб Брянской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции

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