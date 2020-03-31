2020-03-31T17:01:30+03:00
Общество

Коронавирус в Брянске: в регионе подтвердили еще два случая заболевания

Коронавирусом в Брянске заболели еще два человека
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Типичный Брянск".Фото: "Типичный Брянск".
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В Брянске коронавирус подтвердили еще у двух человек. Они заразились от матери и сына, которые вернулись из Испании. Предварительный диагноз им поставили накануне. Сейчас результаты пришли из новосибирского центра "Вектор".

На момент сдачи анализов заболевшие находились в больнице, сообщают в оперативном штабе. Сейчас они изолированы в боксах в Брянской областной инфекционной больницы на улице Софьи Перовской.

На данный момент в регионе зарегистрировали пять случаев заболевания коронавирусом. Три из них - завозные. Брянцы вернулись из Европы и ОАЭ. Остальные два человека заразились уже в городе.

Напомним, с 30 марта в Брянске объявили режим самоизоляции для всех. С 31 марта он действует на всей территории области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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