Второй заболевший коронавирусом в Брянске: 73-летняя женщина вернулась из Испании

Второй заболевший коронавирусом в Брянске приехала из Испании. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске» рассказала врач-эпидемиолог областной инфекционной больницы Наталья Смиргинс.

После возвращения домой из-за границы 73-летняя женщина самоизолировалась. 20 марта у нее поднялась температура и горожанка вызвала скорую помощь. Ее тут же забрали в областную инфекционную больницу.

21 марта у пациентки взяли первые анализы. Но подтвердили коронавирус у жительницы Брянска спустя несколько дней - 25 марта.

- Пациентка чувствует себя замечательно, - говорит Наталья Смиргинс. - Клинических проявлений болезни у нее не наблюдается. Несмотря на это, все контактировавшие с ней родственники изолированы.

Теперь у жительницы Брянска будут брать повторные анализы. При условии клинического выздоровления после проведения карантинных мероприятий и получения отрицательных проб на коронавирус, пациентку выпишут.

Напомним, первая заболевшая коронавирусом в Брянске вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов. По словам медиков, она также чувствует себя хорошо.

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