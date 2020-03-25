2020-03-25T14:39:40+03:00
Общество

Второй заболевший коронавирусом в Брянске: 73-летняя женщина вернулась из Испании

Второй заболевший коронавирусом в Брянске сама вызвала себе скорую помощь
Мария Дедкова
Поделиться:
По словам медиков, пациентка чувствует себя замечательно.По словам медиков, пациентка чувствует себя замечательно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Второй заболевший коронавирусом в Брянске приехала из Испании. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске» рассказала врач-эпидемиолог областной инфекционной больницы Наталья Смиргинс.

После возвращения домой из-за границы 73-летняя женщина самоизолировалась. 20 марта у нее поднялась температура и горожанка вызвала скорую помощь. Ее тут же забрали в областную инфекционную больницу.

21 марта у пациентки взяли первые анализы. Но подтвердили коронавирус у жительницы Брянска спустя несколько дней - 25 марта.

- Пациентка чувствует себя замечательно, - говорит Наталья Смиргинс. - Клинических проявлений болезни у нее не наблюдается. Несмотря на это, все контактировавшие с ней родственники изолированы.

Теперь у жительницы Брянска будут брать повторные анализы. При условии клинического выздоровления после проведения карантинных мероприятий и получения отрицательных проб на коронавирус, пациентку выпишут.

Напомним, первая заболевшая коронавирусом в Брянске вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов. По словам медиков, она также чувствует себя хорошо.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Брянске раньше обычного начался капитальный ремонт дорог
На брянском мусоросортировочном комплексе нашли юбилейные медали ветерана Великой Отечественной войны
Жителя Севского района заподозрили в жестоком убийстве знакомого
В Брянске испытают немецкие мусоровозы
В Брянской области будут судить двух участников преступной группы
ВТБ Пенсионный фонд раскрывает состав инвестиционных портфелей
В Брянске убийца 19-летнего парня не разжалобил вышестоящий суд
В Брянске за маршрутчиками будут следить волонтеры с камерами
В Брянске яндекс ошибся с числом зараженных коронавирусом
ВТБ Капитал Инвестиции приобрели долю в Европейской Юридической Службе
В Брянске до 26 марта ограничат движение на переезде у платформы Мальцевская
Информация о третьем заболевшем коронавирусом в Брянске оказалась фейком
В Брянске срок замены транспортных карт перенесли до 15 апреля