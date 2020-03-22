Первый заболевший коронавирусом в Брянске: женщина вернулась из ОАЭ

Первый заболевший коронавирусом в Брянске выявлен в воскресенье, 22 марта. Об этом около двух часов дня написал брянский губернатор на своей официальной странице в социальных сетях. Заболевание обнаружили у жительницы Брянска, которая вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов.

Женщину госпитализировали в специализированный, полностью изолированный бокс. Он находится в Брянской областной инфекционной больнице №1.

По словам главы региона, это исключит распространение инфекции. Заболевшей оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние пациентки медики оценивают как удовлетворительное.

Всех, кто находился в контакте с горожанкой, поместили в обсервацию.

«Ситуация находится на постоянном контроле оперативного штаба», - написал Александр Богомаз.

К воскресенью в регионе провели 746 лабораторных исследований на коронавирус. 663 человека на данный момент находятся на домашнем карантине. Все они вернулись из стран, где неблагополучная ситуация с новым заболеванием.

Напомним, по вопросам коронавируса звоните на «горячую линию»: 8(4832)64-47-10.

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