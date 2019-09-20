В Брянске на вокзале застрелили двух сотрудников спецсвязи

На железнодорожном вокзале «Брянск-Орловский» убили двух сотрудников спецсвязи: дежурного и его помощника. Как удалось узнать «Комсомольской правде» в Брянске», ЧП случилось около 1.20 ночи в пятницу, 20 сентября.

По предварительным данным, со склада пропали 7,5 миллиона рублей и служебное оружие – два пистолета Макарова. Мужчин с огнестрельными ранениями обнаружили сотрудники вокзала в служебном помещении Управления специальной связи по Брянской области на улице Речной. Они были ранены в голову и грудь. Убитые дежурили на складе грузовых и почтовых отправлений. Каждые три часа они должны были выходить на связь с дежурным вокзала. Но в назначенное время с ним не связались.

Следы преступления попытались скрыть. Тела убитых облили бензином, но не подожгли. В этом случае сработала бы пожарная сигнализация и на место быстро прибыли бы спецслужбы. А так у преступников было время уйти.

Утром на месте происшествия работала следственная группа. Преступников пока не задержали. В Брянске на выезде из города и на центральных магистралях дежурят усиленные наряды ГИБДД. Полицейские в бронежилетах и защитных шлемах проверяют легковые и грузовые автомобили.

Следователи завели уголовное дело по статьям «Убийство», «Разбой» и «Умышленное уничтожение имущества», сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Утром вокзал "Брянск-I" работал в штатном режиме.Фото: Мария Дедкова

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.bryansk.kp.ru/video/embed/733210" frameborder="0"></iframe> Убийство сотрудников Спецсвязи в Брянске.Источник: пресс-служба СУ СК России по Брянской области! другой источник

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