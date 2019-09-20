На железнодорожном вокзале в Брянске застрелили двух работников Спецсвязи

СЕГОДНЯ 09:02 2019-09-20T09:03:26+03:00

Утром в пятницу на месте происшествия работали следователи. Фото: Елена РАКОВА

ЧП случилось в ночь на 20 сентября

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На железнодорожном вокзале Брянск-I застрелили двух работников Спецсвязи. Как удалось узнать "Комсомольской правде" в Брянске" ЧП случилось в ночь на 20 сентября.

Утром в пятницу на месте происшествия работали следователи. В пресс-службе Следственного управления СКР по Брянской области, преступление пока не комментируют.

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ИСТОЧНИК KP.RU