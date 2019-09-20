Брянскую полицию перевели на усиленный режим работы из-за убийства сотрудников спецсвязи

СЕГОДНЯ 12:58 2019-09-20T15:06:18+03:00

На выезде из города и на центральных улицах дежурят сотрудники ГИБДД. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Брянская полиция перешла на усиленный режим работы из-за убийства двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.

Правоохранители продолжают поиск предполагаемых преступников. На выезде из города и на центральных улицах дежурят сотрудники ГИБДД. Они проверяют грузовые и легковые автомобили.

- В Брянске ввели дополнительные меры безопасности, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей подозреваемых и их местонахождения. Сотрудники полиции переведены на особый режим несения службы.

Напомним, ночью 20 сентября на железнодорожном возклале «Брянск-Орловский» произошло убийство. Неизвестные застрелили двух сотрудников спецсвязи: дежурного и его помощника. По предварительной версии, целью преступников являлась крупная сумма денег.

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ИСТОЧНИК KP.RU