2019-09-20T15:05:50+03:00
Происшествия

СК: По факту убийства сотрудников спецсвязи в Брянске завели уголовное дело

По версии следствия, целью нападения стали деньги
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба СУ СРК по Брянской области.Фото: пресс-служба СУ СРК по Брянской области.
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По факту убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске завели уголовное дело по статьям «Убийство», «Разбой» и «Умышленное уничтожение имущества». По версии следствия, целью нападения стали наличные деньги, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Как удалось узнать "Комсомольской правде" в Брянске", преступники похитили 7,5 миллиона рублей и табельное оружие - два пистолета Макарова. Брянская полиция ищет преступников. Региональное УМВД перешло на усиленный режим работы. В городе дежурят усиленные наряды ГИБДД.

Напомним, громкое убийство произошло в начале второго ночи в пятницу, 20 сентября, в помещении Управления спецсвязи по Брянской области на улице Речной. От огнестрельных ранений погибли дежурный и его помощник на складе почтовых отправлений. Они в назначенное время не вышли на связь с дежурным вокзала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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