В Брянске дежурят усиленные наряды ГИБДД из-за убийства на вокзале
В Брянске после убийства на железнодорожном вокзале усилили наряды ГИБДД. Полицейские проверяют легковые и грузовые автомобили. Они дежурят на выездах из города и на центральных магистралях. Правоохранителей в бронежилетах и шлемах заметили на кольце Телецентра, на Самолете и у пушки в Володарском районе.
ЧП случилось ночью в пятницу, 20 сентября. На вокзале «Брянск-I» убили двух мужчин. Судя по всему, преступников пока не задержали.
На месте происшествия утром в пятницу работали следователи. Сейчас вокзал «Брянск-Орловский» работает в обычном режиме.
Полицейские ЧП не комментируют. Официальной информации от пресс-службе СУ СКР по Брянской области пока не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU