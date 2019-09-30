В Клинцах место заместителя мэра досталось Людмиле Лубской

СЕГОДНЯ 17:57 2019-09-30T17:57:04+03:00

После скандала с поездкой детей в Турцию чиновницу уволили из администрации

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Людмила Лубская вновь возвращается на пост заместителя главы Клинцовской городской администрации. Официально об этом пока не объявили, сообщают «Клинцы.ИНФО».

Чиновница до декабря 2018 года занимала тот же пост. Ей пришлось покинуть его после скандала всероссийского масштаба. Тогда стало известно, что дети чиновников поехали на бесплатный отдых в Турцию за деньги благотворительного фонда.

«А дети работников администрации – это не дети города Клинцы?» - этот вопрос Людмилы Лубской процитировали многие региональные и федеральные СМИ.

Напомним, на своем посту остался также глава города Олег Шкуратов. После скандала он вернул фонду деньги (450 тысяч рублей) за детей чиновников.

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ИСТОЧНИК KP.RU