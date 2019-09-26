Главой Клинцов вновь стал Олег Шкуратов
Такое решение приняли депутаты
За него отдали большинство голосов.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:
Клинцовский горсовет выбрал главу города. Им вновь стал предприниматель Олег Шкуратов, сообщает издание Клинцы.Инфо.
За него отдали большинство голосов.
Напомним, Олег Шкуратов стал главой города в октябре 2014 года. В 2018 году с его именем был связан громкий скандал о поездке брянских детей в Турцию. Тогда конфликт удалось разрешить.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU