Главой Клинцов вновь стал Олег Шкуратов

СЕГОДНЯ 16:07 2019-09-26T16:52:49+03:00

За него отдали большинство голосов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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Клинцовский горсовет выбрал главу города. Им вновь стал предприниматель Олег Шкуратов, сообщает издание Клинцы.Инфо.

За него отдали большинство голосов.

Напомним, Олег Шкуратов стал главой города в октябре 2014 года. В 2018 году с его именем был связан громкий скандал о поездке брянских детей в Турцию. Тогда конфликт удалось разрешить.

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ИСТОЧНИК KP.RU