Скандал в Брянской области: дети чиновников поехали отдыхать в Турцию вместо ребят из малообеспеченных семей

В Брянской области разразился скандал. В сеть попало видео интернет-сми Клинцов. На кадрах бывший заместитель мэра города Людмила Лубская и глава города Олег Шкуратов.

За кадром журналист, задает вопрос: «Почему в списках оказались одни дети сотрудников горадминистрации?». На что чиновники отвечают: «Давайте по факту. А дети работников администрации – это не дети города Клинцы?» – с изумлением спрашивает экс-замглавы местной администрации Людмила Лубская.

«Мы не видим никакой пошлости в том, что поехали те или иные дети, - говорит Олег Шкуратов. - Семь тысяч детей в городе. Из их поехало 50. Мое мнение, никаких злоупотреблений полномочиями не было».

Речь идет о поездке в детей Турцию, которую организовал благотворительный фонд имени дипломата Андрея Карлова, уроженца Клинцов. В прошлом году «Международный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации имени Андрея Карлова» и администрация города Клинцы договорились о том, что 50 детей отправятся в турецкий город Демре в марте этого года. Но среди ребят отправившихся в Турцию, большинство оказалось детьми сотрудников горадминистрации и депутатов.

Олег Шкуратов и Людмила Лубская не отрицают тот факт, что в поездку отправились дети из семей чиновников. Правомерным ли был такой избирательный подход к выбору участников поездки, проверила клинцовская прокуратура.

Оказалось, что чиновники нарушили закон.

- В нарушение требований действующего законодательства Клинцовской городской администрацией информация о поступившем обращении общедоступным способом до жителей Клинцы доведена не была, - говорят правоохранители. - Правовые акты, устанавливающие критерии и порядок отбора несовершеннолетних для поездок за границу, администрация не принимала. Из-за этого отбор школьников для поездки не был проведен должным образом. Тем самым администрация нарушила принцип равного доступа граждан к отдыху и оздоровлению.

Еще 11 апреля прокуратура города внесла представление врио главы Клинцовской городской администрации Александру Морозову с требованием устранить нарушения и наказать виновных. После одна из сотрудниц отдела образования горадминистрации получила выговор.

История казалось бы завершилась, но видео с одной из встреч с чиновниками опубликовал журналист Владимир Шик.

- Запись была сделана на пресс-конференции, которая прошла 2 апреля, - рассказал «КП» автор Владимир Шик. - Она как раз была посвящена возвращению детей из поездки. Я подошел к Людмиле Лубской и Олегу Шкуратову и спросил то, что меня волновало на тот момент. Ответы, конечно, несколько удивили. Официальное название фонда «Международный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации». И мне было непонятно, почему большинство детей, отправившихся в Демре, были сыновьями и дочерями чиновников. А не отличниками или детьми из малообеспеченых семей. Даже ребята инвалиды, я уверен, нашли бы возможность поехать в Турцию. Если бы им кто-то предложил. После этого мы с коллегами направили запрос в прокуратуру.

По словам Владимира Шика, сначала он не хотел выкладывать видео в сеть.

- Я знаю и очень уважаю вдову убитого дипломата Марину Карлову. Я понимал, что ей будет неприятно слышать упоминание мужа в такой ситуации. Но, появилась информация, что начался отбор на новую поездку на следующий год. Поэтому я решил опубликовать свое видео. Не хотелось, чтобы в этот раз история повторилась. К слову, как говорит Владимир Шик, Людмила Лубская ушла из горадминистрации по собственному желанию еще летом этого года. Ее увольнение никак не связано с историей о поездке в Турцию. А вот мэр города Клинцы Олег Шкуратов по-прежнему занимает свой пост.

После случившегося свою проверку начали областные власти.

- Такое поведение чиновников просто недопустимо, в первую очередь, с моральной точки зрения, - сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.- Соответствующие выводы сделаны - заместитель главы администрации Клинцов Людмила Лубская уже не работает в администрации. Все виновные и причастные к этой истории будут наказаны, чтобы подобного впредь не повторилось.

С проверкой в Клинцы уже выехали представители областного правительства.

- Нужно разобраться, по какому праву сотрудники администрации отправили своих детей на бесплатный отдых, - прокомментировал ситуацию корреспонденту «КП» заместитель губернатора Александр Коробко. – Служебная проверка уже идет, по ее результатам будет вынесено решение о наказании виновных.

К слову, проверку потребовали провести на федеральном уровне. Обратить пристальное внимание на поведение чиновников попросила депутат Государственной думы Ольга Баталина.

Свою проверку случившегося устроит и Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

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