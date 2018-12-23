2018-12-23T18:03:34+03:00
Общество

В Брянской области пообещали наказать чиновников, чьи дети отправились на отдых в Турцию

Губернатор Брянской области поручил провести проверку
Елена РАКОВАМария Дедкова
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Фото: пресс-служба правительства Брянской областиФото: пресс-служба правительства Брянской области
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В Брянской области накажут чиновников, которые бесплатно отправили на отдых в Турцию своих детей. Об этом глава региона Александр Богомаз рассказал в воскресенье, 23 декабря.

- Такое поведение чиновников просто недопустимо, в первую очередь, с моральной точки зрения, - сказал губернатор. - Соответствующие выводы сделаны - заместитель главы администрации Клинцов Людмила Лубская уже не работает в администрации. Все виновные и причастные к этой истории будут наказаны, чтобы подобного впредь не повторилось.

С проверкой в Клинцы уже выехали представители областного правительства.

- Нужно разобраться, по какому праву сотрудники администрации отправили своих детей на бесплатный отдых, - прокомментировал ситуацию корреспонденту «КП» заместитель губернатора Александр Коробко. – Служебная проверка уже идет, по ее результатам будет вынесено решение о наказании виновных.

К слову, проверку потребовали провести на федеральном уровне. Обратить пристальное внимание на поведение чиновников попросила депутат Государственной думы Ольга Баталина.

Свою проверку случившегося устроит и Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

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