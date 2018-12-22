В Брянской области чиновников обвинили в выделении бесплатных путевок в Турцию своим детям

В брянском городе Клинцы разразился скандал. В сеть попало видео местного сми «КлинцыиИнфо». На кадрах бывший заместитель мэра Клинцов Людмила Лубская и глава города Олег Шкуратов.

За кадром журналист, задает вопрос: «Почему в списках оказались одни дети сотрудников горадминистрации?».

На что чиновники отвечают: «- Давайте по факту. А дети работников администрации – это не дети города Клинцы?, – с изумлением спрашивает бывшая замглавы местной администрации Людмила Лубская.

- Мы не видим никакой пошлости в том, что поехали те или иные дети, - говорит Олег Шкуратов. - Семь тысяч детей в городе. Из их поехало 50. Мое мнение, никаких злоупотреблений полномочиями не было».

Как пишет издание, речь идет о поездке в детей Турцию, которую организовал благотворительный фонд имени дипломата Андрея Карлова, уроженца Клинцов. В прошлом году фонд и местная администрация договорились о том, что несколько групп детей отправятся на отдых в турецкий город Демре в конце февраля - начале марта этого года.

Но, как утверждают журналисты издания, на побережье поехали дети из семей работников горадминистрации и депутатов, а не мальчишки и девчонки из малообеспеченных семей и дети-инвалиды.

После появление этой информации прокуратура города провела проверку. Как выяснили правоохранители, в нарушение требований действующего законодательства Клинцовской городской администрацией информация о поступившем обращении общедоступным способом до жителей Клинцов доведена не была.

Правовые акты, устанавливающие критерии и порядок отбора для поездок за границу, администрацией не принимались.

По этим причинам должным образом не был организован отбор детей для поездки за границу.

11 апреля прокуратура города внесла представление врио главы Клинцовской городской администрации, потребовав устранить нарушения.

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