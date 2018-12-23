Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова проведет проверку информации о бесплатном отдыхе детей брянских чиновников в Турции
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова проверит информацию об отдыхе детей брянских чиновников на курорте в Турции. Об этом сообщили воскресенье, 23 декабря, на странице Института уполномоченных по правам ребенка в социальных сетях.
"Информация тщательным образом проверяется. Направлены соответствующие запросы в ведомства, а также главе Брянской области", - пишут на странице ведомства.
Напомним, скандал разгорелся в Брянской области после того, как в сеть попало видео клинцовских сми. В конце зимы этого года 50 детей из Клинцов отправились на отдых в турецкий город Демре за счет средств фонда имени дипломата Андрея Карлова. По данным издания, часть путевок досталась детям сотрудников горадминистрации и депутатов. На видео бывший заместитель мэра Клинцов Людмила Лубская и глава города Олег Шкуратов, отвечая на вопросы журналиста, заявили что не видят ничего предосудительного в том, что на отдых в Турцию отправились дети чиновников.
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