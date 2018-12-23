Губернатор Брянской области назвал недопустимым поведение чиновников в Клинцах

СЕГОДНЯ 14:08 2018-12-23T14:19:55+03:00

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз прокомментировал скандал в Клинцах с распределением путевок. Глава региона назвал поведение чиновников недопустимым. Виновных пообещали наказать.

Напомним, скандал разгорелся в Брянской области после того, как в сеть попало видео клинцовских сми. В конце зимы этого года 50 детй из Клинцов отправились на отдых в турецкий город Демре за счет средств фонда имени дипломата Андрея Карлова. По данным издания, часть путевок досталась детям сотрудников горадминистрации и депутатов. На видео бывший заместитель мэра Клинцов Людмила Лубская и глава города Олег Шкуратов, отвечая на вопросы журналиста, заявили что не видят ничего предосудительного в том, что на отдых в Турцию отпраились дети чиновников.

Обратить пристальное внимание на поведение брянских чиновников потребовала депутат Государственной думы Ольга Баталина.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скандал дошел до властей федерального уровня. Обратить пристальное внимание на поведение брянских чиновников потребовала депутат Государственной думы Ольга Баталина.

- Чиновники в Клинцах Брянской области потрясают не только своим абсолютно аморальным, недопустимым поступком, но и запредельной степенью цинизма и хамства, убежденностью в своей правоте, - подчеркнула депутат. - Неприятно и стыдно, что до сих пор во власти работают люди, способные обирать малоимущих, больных детей, сирот. Тех, кому надо помогать всем миром, кому сложнее, чем многим из нас. Таким людям, использующим служебное положение в собственных интересах, не место во власти, они профессионально не пригодны. Рассчитываю, что Александр Васильевич Богомаз сделает правильные выводы из произошедшего.

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