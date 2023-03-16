В Брянске после выписки из больницы 10-летнего Федора Симоненко написали стихотворение

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области, скриншот видео.

В Брянске ветеран органов прокуратуры Брянской области и советник юстиции в отставке Ольга Старченко написала стихотворение после выписки 10-летнего Федора Симоненко из больницы. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Вот эти проникновенные строки:

«В тот день на Брянщине моей

Нацизм дошел до крайней точки!

А беззащитными в лесу

Могли стоять мои две дочки...

Он спас три маленькие жизни -

Простой мальчишка из села,

Он верный сын своей Отчизны,

Такие, брат, теперь дела...

Не испугались и не растерялись

Перед ружьем наперевес...

Стеной за Брянщину стояли:

Наш Фёдор и наш Брянский лес.

Укрыл детей еловой лапой

Лес как бывалый партизан.

Не мало видывал ты боли,

Но вот таких не видел ран...

Остановить врага, порой, непросто на передовой...

А Федор смог в своем бою

Ладонью смерть прибить свою!

Кто ты теперь для нас, парнишка?

Герой ты, воин иль боец?

Он тот солдат, что над Рейхстагом стоял с советским красным флагом!!!

Он тот, кто под Ржевом

Он тот, кто с блокадой, под Брянском и Курском

И Господа ради прошел всю страну ты, Европу и Крым

Ты тот, кто останешься непобедим.

И нет времен позорней этих,

Когда стреляют в спины детям

Никто не знает цвета правды

И есть ли в ней полутона

Но нам доподлинно известно - не желто-синяя она».

Напомним, в среду, 15 марта, 10-летнего Федора Симоненко выписали из больницы. В медучреждение мальчик попал в тяжелом состоянии. Он получил ранение 2 марта во время обстрела диверсантами движущегося автомобиля «Нива». Но мальчик не растерялся и спас двух школьниц.

Еще раньше стихотворение Федору посвятила жительницы Брянской области строк Ирина Трусова. Его прочел актер Евгений Князев.