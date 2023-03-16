В Брянске после выписки из больницы 10-летнего Федора Симоненко написали стихотворение

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области, скриншот видео.
В Брянске ветеран органов прокуратуры Брянской области и советник юстиции в отставке Ольга Старченко написала стихотворение после выписки 10-летнего Федора Симоненко из больницы. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.
Вот эти проникновенные строки:
«В тот день на Брянщине моей
Нацизм дошел до крайней точки!
А беззащитными в лесу
Могли стоять мои две дочки...
Он спас три маленькие жизни -
Простой мальчишка из села,
Он верный сын своей Отчизны,
Такие, брат, теперь дела...
Не испугались и не растерялись
Перед ружьем наперевес...
Стеной за Брянщину стояли:
Наш Фёдор и наш Брянский лес.
Укрыл детей еловой лапой
Лес как бывалый партизан.
Не мало видывал ты боли,
Но вот таких не видел ран...
Остановить врага, порой, непросто на передовой...
А Федор смог в своем бою
Ладонью смерть прибить свою!
Кто ты теперь для нас, парнишка?
Герой ты, воин иль боец?
Он тот солдат, что над Рейхстагом стоял с советским красным флагом!!!
Он тот, кто под Ржевом
Он тот, кто с блокадой, под Брянском и Курском
И Господа ради прошел всю страну ты, Европу и Крым
Ты тот, кто останешься непобедим.
И нет времен позорней этих,
Когда стреляют в спины детям
Никто не знает цвета правды
И есть ли в ней полутона
Но нам доподлинно известно - не желто-синяя она».
Напомним, в среду, 15 марта, 10-летнего Федора Симоненко выписали из больницы. В медучреждение мальчик попал в тяжелом состоянии. Он получил ранение 2 марта во время обстрела диверсантами движущегося автомобиля «Нива». Но мальчик не растерялся и спас двух школьниц.
Еще раньше стихотворение Федору посвятила жительницы Брянской области строк Ирина Трусова. Его прочел актер Евгений Князев.