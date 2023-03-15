«С выздоровлением, Федор»: брянского 10-летнего мальчика, защитившего школьниц при атаке диверсантов, выписали из больницы

Фото: скриншот видео А.В. БОГОМАЗ,vk.com.

«Родился в рубашке…»

Брянского 10-летнего Федю, защитившего школьниц при атаке диверсантов, выписали из больницы. Юного героя на ступеньках медучреждения с плакатами встречали юнармейцы и волонтеры. На плакатах нарисован Федя и крупными буквами написано: «Ты настоящий герой», «Федор-наш герой». Радостной новостью 15 марта на своей странице ВКонтакте поделился губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он лично приехал на выписку мальчика.

- Федор действительно «родился в рубашке», получив такое ранение, держался как настоящий боец! – сказал глава региона.

Вместе с губернатором Федю встречала его мама.

- Спасибо всем большое! – произнесла женщина в адрес медиков Брянской областной больницы, которые в кратчайшие строки поставили Федю на ноги.

Слова благодарности медперсоналу также передали сестры мальчика и братья. Ребята сейчас находятся в зоне СВО.

После выписки мама и Федор поехали в новый дом. Это – подарок семье от губернатора Александра Богомаза за проявленный героизм.

Сейчас для Феди Симоненко главное - полностью восстановиться после операции. И конечно же, хорошо учиться в школе, помогать родным. Ведь Федя сейчас главный мужчина в семье.

«С выздоровлением, Федор!»

Вся Брянская область, вся наша страна переживала за 10-летнего мальчика и поддерживала Федю пока он был в больнице: проводили флешмобы, рисовали и расклеивали плакаты, посвящали стихи. Жители Брянщины с радостью восприняли новость о выписке Феди. О чем свидетельствуют комментарии ВКонтакте под постом губернатора:

- Федору скорейшего восстановления, крепкого здоровья, успехов, радости, любви, добра и мира ! – написала Ирина. – Семье - всего самого хорошего и доброго!

- Долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья и мирного неба! – пишет Виктория. - Ура, Федор, с выздоровлением, с новосельем!!

Напомним, в Брянской области в четверг, 2 марта, в село Любечане Климовского района со стороны Украины проникла ДРГ. Диверсанты обстреляли движущийся автомобиль «Нива». Его водитель погиб. Ранение получил 10- летний Федя Симоненко. Но не смотря на ранение, мальчик не растерялся и сумел увести в безопасное место двух девочек. Его доставили в Брянск в областную больницу в тяжелом состоянии. За героический поступок Федору вручили медаль Следственного комитета России «Доблесть и отвага».