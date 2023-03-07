Брянскому Федору вручили ведомственную награду Следственного комитета

Следователи пришли к Федору в больницу 7 марта. Фото: Александр Богомаз.

Брянскому мальчику Федору, который спас двух девочек после атаки диверсантов, вручили ведомственную награду Следственного комитета РФ "Доблесть и отвага". Ребенка в больнице навестил Герой России, руководитель управления воспитательной работы СКР, генерал-майор юстиции Сергей Петров, 7 марта приехавший с рабочим визитом в Брянск.

Напомним, 10-летнего Федора Симоненко наградят государственной медалью "За отвагу". Документы собрали в областном правительстве.

Губернатор пообещал приобрести дом для семьи Федора и отремонтировать его. Министр промышленности Денис Мантуров подарил семье четыре велосипеда: для Феди с гравировкой "Железный конь для настоящего героя Федора Симоненко", а также для мамы, старшего брата и младшей сестренки.

Простые горожане тоже не остались равнодушными к смелому поступку мальчика. Врач из брянского тубдиспансера Юрий Миронов хотел подарить Феде ноутбук.

Федор 2 марта ехал с водителем Леонидом и еще двумя девочками в машине в школу в Климовском районе. По автомобилю стреляли диверсанты, прибывшие из Украины. Водитель погиб. Федор получил ранение, но помог выбраться девочкам. Ребята поймали машину и добрались до знакомых.

Федора прооперировали в тот же день в Брянске. Теперь за его здоровьем следит вся страна.