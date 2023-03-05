Фото: Инна МУХИНА, vk.com.

В соцсети опубликовали картину о подвиге 10-летнего брянского мальчика. Работой в соцсети ВКонтакте на своей странице поделилась уполномоченный по правам человека в Брянской области Инна Мухина.

На картине изобразили 10-летнего Федю с девочками, которых он спас при атаке диверсантов.

- Уверена, вся страна желает нашему парнишке скорейшего выздоровления, - написала в комментариях Инна Мухина. - Очень многих людей тронула эта история до глубины души. Верим в лучшее.

Немало эмоцианальных отзывов работа получила и среди других пользователей соцсети.

Пока парнишка восстанавливается, в стране восхищаются его геройским поступком и заботой о других. О подвиге мужественного мальчика пишут стихи жители Брянской области. Одно из них написала Ирина Трусова. Это стихотворение проникновенно прочел известный российский актер Евгений Князев.

Местные жители расклеивают листовки, с надписью "Федор - наш герой", где изображен мальчик держащий за руки маленьких девочек. Вечером на башне брянского телецентра зажгли специальную подсветку "Федор, ты - наш герой": в честь смелого мальчика из маленького поселка.

Жители России запустили флешмоб в поддержку 10-летнего Федора, который спас двух девочек от украинских диверсантов, а сам получил ранение. Во флешмобе уже приняли участие сотрудники Росгвардии, полицейские, военные.

Также сейчас в интернете идет флешмоб ФедяПоправляйся: школьники и взрослые пишут этот хештег на апельсинках, которые часто приносят пациентам в больницу, и выкладывают в соцсети.

Сам же юный герой находится в Брянской областной больнице. В будущем он мечтает поступить в Суворовское училище. За героический поступок Федю наградят ведомственной медалью "Доблесть и отвага".

Напомним, в Брянской области в четверг, 2 марта, в село Любечане Климовского района со стороны Украины проникла ДРГ. Диверсанты обстреляли движущийся автомобиль «Нива».